採「大艦隊」營運模式的佳世達集團，13日再從兩家土洋銀行取得永續連結貸款，分別是星展銀行台北分行提供的兩年期、3000萬美元，約新台幣8.3億元，和玉山銀行的兩年期、10億元額度。

星展銀行台北分行13日表示，此項永續連結貸款可以協助電子產品製造起家的佳世達科技，將永續納入企業整體業務發展策略。佳世達科技也要藉此帶動旗下多個事業體，共同落實永續發展目標，擴大影響力，並與星展一同邁向永續。

星展銀行台北分行將在貸款期間內，追蹤佳世達科技的永續指標表現與績效達成度，提供優惠貸款利率。佳世達科技旗下各子公司，除將共享集團資源、發揮專業分工外，也將朝向集團訂定之永續願景而努力，如降低溫室氣體排放量、用電、用水、廢棄物回收再利用及公司治理評鑑等。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，星展與佳世達科技具有長久穩健的業務往來關係，其也是極少數以跨產業經營的企業簽署永續連結貸款，透過集體的努力，讓集團旗下各公司共同朝向永續的目標邁進。