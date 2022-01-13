面對新冠肺炎的衝擊，全球疫情籠罩之下百廢待興，而藝術是最可以療癒的心靈寄託，在這特別的時刻，身為屏東及高雄市美術協會的會員洪白瓊老師，特地於小墾丁渡假村舉辦慈善公益油畫展，藉著「天地有景萬物有靈人間有情」的主題，透過一幅幅畫作、一張張的山水風景，打開大家塵封已久的遼闊世界，而小墾丁渡假村對於本次公益活動也不遺於力，免費贊助展覽場地，讓大家透過藝術的洗禮，面對疫情能更勇往直前。

台風穩建，個性樂觀開朗的禹豪，出生3個月就因視網膜病變而失去視力。來不及「看見」這個世界，禹豪敏銳的啟動其他感官與外界接軌，尤其天賦的絕對音感，4歲時家人就發現，聽過幾次的歌曲，禹豪就能將歌譜謹記在心，一一重現。陽光般爽朗的性格經過72小時的「星光種子培訓班」，讓禹豪對創作有了不同的體認，音樂是一種自我情感的表達，生活中的任何素材都可以是創作的靈感，全盲的禹豪持續在探索自己人生的可能性，未來想用演講、表演去體驗這個世界。

此外，畫展期間，也特地邀請禹豪於1/15（六）在小墾丁渡假村俱樂部大廳舉辦開幕音樂會，透過優美歌聲及動人的旋律為本次公益油畫展揭開序幕。此外，這次展覽作品的所得，將全數捐贈與財團法人盲人重建院南區服務中心，幫助視障朋友，擁有一個嶄新及光明的未來。

主辦單位表示，「洪白瓊慈善公益油畫展」歡迎民眾親臨現場參觀，近距離感受此次公益畫展暨開幕音樂會獨特的藝術氛圍，並為視障同胞貢獻一點心力。