為發揚無私大愛奉獻精神，並提升板橋地區救災救護效能，郭永福先生捐贈新北市政府消防局高頂救護車1輛、自動心肺復甦機1組及住宅用火災警報器2,000只，上午在新北市消防局莒光分隊辦理捐贈典禮，由永福企業機構總經理郭枝群代表捐贈，新北市政府謝政達副市長代表受贈。

郭永福先生捐贈新北市政府消防局高頂救護車1輛、自動心肺復甦機1組及住宅用火災警報器2,000只，由永福企業機構總經理郭枝群代表捐贈，新北市政府謝政達副市長代表受贈。(新北市消防局提供)

郭永福先生捐贈新北市政府消防局高頂救護車1輛、自動心肺復甦機1組及住宅用火災警報器2,000只，由永福企業機構總經理郭枝群代表捐贈，新北市政府謝政達副市長代表受贈。(新北市消防局提供)

郭永福先生心心念念板橋地區民眾緊急醫療服務福祉，故以永福企業機構名義長年回饋地方醫療不遺餘力，繼108年捐贈本局救護車、生理監視器及救護外套，更於109年捐贈自動心臟體外電擊去顫器34台，本次再捐贈救護車、自動心肺復甦機及2,000只住宅用火災警報器，用以提升板橋區緊急救護服務品質及弱勢團體居家安全，累計所捐贈總價已達新台幣1,270萬。

今天捐贈的救護車及自動心肺復甦器將配置於莒光分隊，以提升板橋地區醫療品質；另2,000只住宅用火災警報器，本局將優先針對獨居長者、低收入戶及資源回收戶等弱勢家庭提供到府安裝服務，藉此希望喚醒大眾對關懷弱勢家庭及緊急到院醫療品質重視，並期望能拋磚引玉，讓社會上更多人關心醫療、防災及救災安全之議題，同時幫助弱勢免於火災危害，使市民遠離災害、保障平安。

副市長謝政達表示，政府資源有限，但民力無窮，謝副市長由衷感謝郭永福先生無私的奉獻，為救護同仁提供精良的救護設備，提升板橋區救護效能，也期望透過郭永福先生之慈善義舉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質及住宅防火安全。