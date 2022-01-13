台北市長柯文哲。（張立勳攝）

「確診者比原本想像還多」 柯文哲改變戰略：啟動防疫專責旅館

中央開放打完2劑民眾經3個月可再接種第3劑，台北市長柯文哲13日再轟戰略錯誤，呼籲民眾讓長者優先，現在市府的策略是先把機場、防疫旅館和醫院工作人員打好打滿，讓入境確診者即使有穿透，但進到社區的機會比較低。

柯文哲今分析，以往的新冠肺炎病毒，以去年在環南市場比較大規模的感染，沒症狀的確診者約40％，現在沒有症狀的確診者超過60％，表示已經流感化，很多人被感染也沒事，台北市打完2劑的人有80％，在總人口裡面有相當程度抵抗力。

他強調，醫學是統計的科學，打完疫苗雖然有一定百分比的人沒保護力被感染，但其他有過打疫苗的人過還是有保護力，最近北市發生2次院內感染，其他2、30個護理師或醫生並沒有被感染，偶爾1、2個會突穿，現在看起來還不至於突破。

柯文哲說，現在市府策略是挪了很多注射能量，把機場、防疫旅館和醫院工作人員先打好打滿，讓入境的確診者即使有穿透，但進到社區的機會比較低。

他再砲轟中央一開始的戰略錯誤，把接種第3劑的間隔從5個月改為3個月，一下子有600多萬人可以打疫苗，呼籲65歲以下民眾先不要來搶打，但日頭赤炎炎隨人顧性命，明天早上北市將再開放預約，暫訂有7萬個施打名額，已在想辦法拜託其他醫院把名額提高一點，希望要接種第3劑的話還是長者先優先。