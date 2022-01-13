金門縣府暨所屬機關新任首長今天公布，14位新人將於1／16聯合布達交接。楊鎮浯縣長期許新人帶來新氣象，攜手為縣政開拓亮麗未來。

新任局、處和機關首長如下：一、縣府秘書長陳祥麟，59歲，中央警官學校刑事警察學系大學畢業，曾任金門縣警察局巡官、課員、督察員、股長、警察所長、課長、主任、內政部移民署視察、專門委員、金門縣議會總務組主任、金門縣政府行政處處長、建設處處長等職務。

二、縣府建設處處長李有忠，57歲，淡江大學化工系大學畢業，曾任財團法人法律扶助基金會金門分會專員、捷特數位科技有限公司執行長、金門名城事業股份有限公司節目監製兼主持人、金門酒廠實業股份有限公司董事、金門縣商業會理事長等職務。

三、縣府教育處處長黃雅芬，59歲，銘傳大學公共事務管理學系碩士畢業，曾任金門縣警察局巡官、福建省金門縣政府課長、金門縣大同之家主任、金門縣政府社會局專員、金門縣金門日報社社長、金門縣文化局副局長、金門縣政府教育處副處長等職務。

四、縣府行政處處長許慧婷，53歲，國立臺灣大學中國文學系大學畢業，曾任臺北市政府環境保護局辦事員、金門縣烈嶼鄉公所辦事員、金門縣政府辦事員、課員、民政局課長、民政處科長、國立金門大學秘書、金門縣政府民政處副處長、金門縣文化局副局長、金門縣政府行政處副處長等職務。

五、縣府人事處處長錢忠直，58歲，國立臺灣海洋大學海洋法律研究所碩士畢業，曾任臺北市監理處科員、幫工程師、視察、股長、法務部司法官訓練所專員、金門縣政府人事處課長、專員、國立金門大學人事室主任、金門縣政府人事處副處長等職務。

六、縣府地政局局長王登緯，52歲，國立臺灣科技大學營建工程學系碩士畢業，曾任臺北市政府助理工程員、金門縣政府工務局技士、課長、副局長、金門縣自來水廠廠長、金門縣養護工程所所長、金門縣地政局副局長、金門縣林務所所長、金門縣政府觀光處副處長、工務處副處長、金門縣港務處處長、金門縣環境保護局副局長等職務。

七、金門縣文化局局長許績鑫，49歲，銘傳大學應用語文學院中國文學研究碩士畢業，曾任金門縣地政局技士、課員、金門縣政府交通旅遊局課長、觀光處科長、金門縣港務處副處長、金門縣養護工程所所長、金門縣陶瓷廠廠長、金門縣畜產試驗所所長、金門縣政府觀光處副處長等職務。

八、金門縣公共車船管理處處長吳志偉，45歲，銘傳大學觀光研究所碩士畢業，曾任金門縣政府交通旅遊局技佐、技士、課員、金門縣烈嶼鄉公所課長、金門縣養護工程所所長等職務。

九、金門縣畜產試驗所所長林政道，54歲，國立屏東技術學院獸醫學系大學畢業，曾任福建省金門縣金湖鎮公所獸醫、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局高雄分局技士、技正、福建省政府組員、專員、秘書、金門縣動植物防疫所所長等職務。

十、金門縣動植物防疫所所長樊德正，48歲，國立臺灣海洋大學環境生物與漁業科學學系碩士畢業，曾任金門縣政府建設處技士、科長等職務。

十一、金門縣養護工程所所長王建貿，44歲，國立雲林科技大學營建工程所碩士畢業，曾任金門縣政府交通旅遊局技佐、技士、課員、觀光處科員、金門縣港務處室主任、課長等職務。

十二、金門縣採購招標所所長董燕輝，57歲，國立金門大學觀光管理系碩士畢業，曾任福建金門監獄總務科管理員、金門縣殯葬管理所總務組組長、金門縣政府社會處科員、科長、金門縣立體育場場長、金門縣大同之家主任等職務。

十三、金門縣大同之家主任由翁秝蓁，61歲，國立金門大學管理學院碩士畢業，曾任金門縣金門日報社記者、編輯、採訪主任、總編輯、金門縣公共車船管理處行政課課長、交通部民用航空局金門航空站業務組組員、金門縣採購招標所所長等職務。

十四、金門縣金城鎮衛生所主任許雅荃，31歲，臺北醫學大學醫學系大學畢業，曾任臺北榮總總醫院聘用住院醫師、衛生福利部金門醫院約用醫師等職務。

另原地政局局長葉媚媚及文化局局長許正芳調任縣府參議。縣府教育處副處長由原畜試所所長陳家輝調任、縣府行政處副處長由原車船處處長李文堆調任、縣府人事處副處長由科長許玉韻陞任、金門環境保護局副局長由科長楊忠盛陞任。

縣長楊鎮浯表示，建設處處長李有忠為本次唯一以政務人員任用者，李處長專業與經歷跨及媒體、文化、科技及產業，對於金門產業結構與現況極為瞭解，對金門產業未來發展方向也有其前瞻性的思維。尤其李處長於擔任金門商會理事長期間，積極推動發展跨境電商，以及致力改善地區商業、就業及創業環境。此次便是借重李處長豐富的實務經驗，希望從業界的角度及思維，推動縣內各項產業政策，以貼近業界的需求，同時也期待結合產業界及政府的能量，共合共謀，促進地區產經蓬勃發展。

楊縣長也特別指出，本次人事佈局的特色在於「青壯世代接棒」及「提高晉用女性擔任一級局（處）長之比率」。國際領導人及文官體系年輕化為近年國際趨勢，且近幾年來資深公務前輩相繼退休，常任文官人才斷層問題逐漸浮現；年輕世代雖學能優秀、積極任事，但主管培力及歷練卻稍嫌不足。考量人才良窳為施政推動的關鍵因素之一，他上任後便有序地培育中生代職務歷練，希冀為金門培養新生代優質中高階主管人力，此次人事調整也是朝這個方向來落實。此外；擴展女性於公共事務領域之影響力，亦為聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）的重要一環，他任內也非常重視領導女力的擢升與培訓。 此次任用的一級局(處)長、副局(處)長及二級機關首長，近五成年齡未達50歲，期待藉由新舊世代漸進交替，拔擢優秀具發展潛能的中階主管人才，於公務先進奠定的深厚基礎上，延續前輩們歷經戰地政務時期及開放以來，堅毅刻苦的傳統精神，承先啟後，為執政團隊注入新活力、展現創新思維、開拓縣政新局，實踐「有序發展、永續金門」的施政願景。