德國Ifo經濟研究院說，受到新冠管制的衝擊，導致有更多飯店和零售業員工加入了政府的短工時補助計畫。

據Ifo的商業信心調查，去年12月參加短工時補助計畫的整體工人數為87.9萬人，遠高於11月的71.2萬人。

Ifo研究員Sebastian Link表示，新冠感染者激增，增加了飯店和零售部門的短工時人數。餐旅業的短工時人數從7.5萬人增加到12.6萬人。零售業則從2.3萬人增加到5.3萬人

在製造業，則隨著工廠繼續艱難地應對晶片供應短缺問題，參與短工時補助人數從38.1萬人小增至39萬人。德國第四次新冠病毒浪潮期間，由變種病毒引發的高感染率，導致政府在去年12月對零售商和服務供應商實施了社交限制。

德國禁止未接種疫苗的民眾進入非必要商店或設施，只允許接種疫苗或已康復者使用，對聖誕節的生意產生了影響。此外Omicron病毒的迅速擴散，目前正對零售業的前景蒙上陰影。