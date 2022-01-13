國民黨立委馬文君接獲錄音爆料，前海軍顧問郭璽疑介入潛艦國造案。對此，海軍司令部今表示，潛艦國造案自108年5月與台船公司簽約迄今，海軍司令部從未與郭璽接觸，其言行係屬個人行為，均與海軍司令部無關。

海軍多次強調「潛艦國造」不會有軍火商或掮客介入，但根據馬文君收到爆料音檔顯示，前海軍司令部顧問郭璽在錄音中屢屢「指點」潛艦技術的外國顧問廠商，更誇口他可直通負責潛艦的核心將領。但其在錄音中的相關言論都遭到台船以及海軍否認。

海軍司令部強調，潛艦是國家安全重要的關鍵戰力，亦是國防建設重要指標，海軍秉持審慎嚴謹的態度管控，現全案均依計畫節點推動執行。

海軍司令部指出，本案專案團隊（含外籍技協），均已完成安全調查及保密切結書簽署，本軍依約要求專案人員（含外籍技協）嚴守保密規定，若有違反保密規定，經查證屬實，將依法究辦。

海軍司令部表示，將持續做好風險管控，並在立法院及監察院二院監督下，完成潛艦國造，籌建可恃戰力，籲請國人支持。