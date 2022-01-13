美國總統拜登與幕僚們始終認為通膨屬暫時，會隨經濟反彈和供應鏈問題緩解而消褪，但最新數字顯然事與願違，加深民主黨憂心通膨恐衝擊10個月後的期中選舉。

美國勞工部今天表示，消費者物價指數（CPI）2021年1月至12月上漲7%，使2021年成為1982年後通膨最為嚴重的一年。

「華爾街日報」報導，而12月的「核心消費者物價指數」（Core CPI）也較2020年同期攀升5.5%，是1991年以來最高增幅。核心消費者物價指數因不含食物或能源等易出現劇烈、異常波動的項目，更能反映長期物價趨勢。勞工部這次數字裡唯一亮點是2021年12月CPI相較11月僅上漲0.5%，漲勢出現減緩。

富國銀行（Wells Fargo）資深經濟學家豪斯（Sarah House）說：「通膨目前仍存在巨大動能。儘管通膨可能在未來幾個月到頂，但整體速率仍將是消費者、企業和政策要面臨的挑戰。」

美國前次CPI年增如此之高已是1982年6月時的事，而當時情勢與現在迥異。有別於目前的升幅不見盡頭，1982年6月則是已從1980年伊朗爆發革命導致國際油價飛漲時的頂峰14.8%逐步下滑。

當年的聯準會主席伏克爾（Paul Volcker）一就任就大幅升息對抗通膨，導致1980年出現短暫經濟衰退。隨1981年升息至19%，明顯衰退開始浮現，但到1982年夏天，通膨與利率便雙雙快速降低。

反觀今日，COVID-19疫情打亂供應鏈，貨品與物料短缺加上政府推出激勵措施帶動強勁消費需求，都助長通膨飆升。

目前通膨仍由汽車、傢俱和其他耐久性商品漲價所帶動，相關需求大增也大多與早先疫情帶來的供需失衡有關，多數經濟學家預期隨疫情衝擊經濟趨緩，物價上漲也會開始消褪；2021年12月的車輛價格較前一年同期大漲37.3%，寢具與客廳、廚房傢俱也都飆漲17.3%。

經濟學家與聯準會預期，隨供應鏈瓶頸疏通與需求漸趨正常化，通膨今年應會緩解。但Omicron帶來的疫情復燃再次帶來經濟前景的不確定。

「華盛頓郵報」指出，儘管失業率低、薪資上揚且股市健康，但只要物價還在漲，就會讓拜登政府與民主黨在11月的期中選舉付出代價，失去在參眾兩院的優勢。

共和黨長年的民調專家倫茨（Frank Luntz）說：「這些在今年都會產生嚴重後果。」還說在他所做民調裡一些焦點群組的選民越來越焦慮，儘管疫情仍是頭等大事，但關注物價不斷上漲的順位越來越高。

倫茨說：「所有經濟議題裡，物價飆漲是頭號關注點，之所以如此是因無論中產階級的上下層，都深受影響。」

奎尼匹克大學（Quinnipiac University）今天公布民調顯示，54%的受訪民眾覺得美國經濟在變壞，許多人將此怪罪拜登。57%的受訪者說對拜登的經濟掌控失望，滿意者僅34%。