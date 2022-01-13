65歲資深女星陳美鳳出道多年，保養得宜的外型幾乎沒有太大變化，還被日本人猜年紀僅27歲，有著「台灣最美麗的歐巴桑」封號。最近她在社群平台分享一張自拍照，獲得很多網友盛讚，但也有人覺得似乎撞臉女星楊繡惠，比較喜歡以前的陳美鳳。

陳美鳳10日在臉書公開一張照片，造型師正在為她梳妝打扮，陳美鳳用期待的口吻說：「今天會是什麼造型呢？交給專業我很放心，不同廣告就要有不同造型。」畫面中，陳美鳳的部分頭髮被小黑夾固定，造型師正在為她吹整捲髮；妝容部分，陳美鳳已化上眉毛、眼妝和粉底，呈現水噹噹的模樣。

許多粉絲看了都覺得賞心悅目，紛紛留言狂誇：「小鳳鳳做什麼造型都漂亮美豔，期待妳的新造型」、「美人兒」、「這樣看起來更年輕」、「瞧瞧這精緻的五官，美極了」、「65歲的鳳姐卻是25歲的膠原蛋白，真是不科學呀」、「台灣之花，加油」等。

不過，卻有人拋出不一樣的意見，留言表示：「怎看起來像楊繍惠？」、「熊熊看成楊繡惠」、「不像以前陳美鳳，喜歡以前美鳳」還有人建議她不要中分，因為很像「哈巴狗」，讓陳美鳳瞬間三條線：「呵～好好笑也好莫名奇妙的留言」，結果又被另一個網友無情地吐槽：「抱歉！美鳳姐真的不要再去拉皮了！刊出來的照片，臉..的感覺很像"橡膠"沒表情。」留言區蓋出一棟棟討論度頗高的大樓。