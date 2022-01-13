國民黨再次經歷敗選後，黨內掀起檢討聲浪。朱立倫昨出席活動表示，國民黨的路線永遠是堅持中華民國、愛台灣，新北市長侯友宜表示，愛中華民國、愛台灣都一樣，大家好好為國家、為人民做事，這才是他們出來從政最重要的提醒。

朱立倫昨被問及國民黨敗選後的路線之爭問題，朱回應，黨的路線永遠是堅持中華民國、永遠是愛台灣、一定獲得最大的多數，尤其是中間選民、多數選民的支持，以及更多年輕人的認同。

他們走進基層，在每一個基層讓國民黨員、支持者發聲，就是他們現在該做的事情，所謂黨是會議，就是全黨大家共同提出意見，但大的路線就是愛台灣、堅持中華民國。

侯友宜表示，我們的國家就叫中華民國，我愛我的國家，也愛台灣這塊土地，他在這邊土生土長，愛這邊所有的人，所以愛中華民國、愛台灣都一樣，大家好好為國家、為人民做事，這才是他們出來從政最重要的提醒；被問及對於國民黨未來的發展有何建議，侯友宜說，現階段趕快把防疫做好，大家努力為民做事。