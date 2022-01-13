國民黨台北市議員徐巧芯昨（12）日爆料資深媒體人周玉蔻創立的《放言科技傳媒》，在4年內接了870多萬元的政府標案，稱是「領黨的零用錢」，事後「放言」以聲明稿回應，也有許多放言支持者協助反駁。但今日徐巧芯再度於臉書發文，除了拿出新證據爆料外，還調侃說「忘了我是天才小釣手嗎？幹嘛急著來咬餌呢？」

昨日徐巧芯在臉書爆料《放言》接了870多萬元的政府標案後，《放言》除了發表聲明稱股東皆為民間人士外，也強調合約簽訂均公開、透明、守法，歡迎各界檢驗，許多支持者也以該聲明力挺、認為是打臉徐巧芯。

但徐巧芯今早在臉書再表示，自己看到那些人「幫嗯哼姐洗地」後，心裡就在想「你們忘了我是天才小釣手嗎？幹嘛急著來咬餌呢？」並貼出新證據質疑《放言》的標案有疑似違法的地方！

徐巧芯指出，根據預算法62條，政府機關編列預算於媒體必須明確標示為廣告，但內政部所刊登的「營建署推動公益出租人」，從臉書到新聞內容都沒有廣告標示，讓徐巧芯問「以這種公務預算做廣告，沒有寫明單位，要如何核銷？公部門的會計都沒有注意到這個問題嗎？還是整個政府上上下下看到嗯哼姊就害怕？周玉蔻現在是比法律還大了嗎？」

徐巧芯秀出內政部109年第2季的標案，內容顯示花了53萬7376元的經費在《放言》的網站及臉書上露出，但4篇的觸及分別是890、1828、1273及1483，總計只有5474，換算下來平均每個觸及就可以拿到政府98元。

除此之外，徐巧芯還指出在《放言》臉書的2篇業配貼文中，有一篇只有5個人按讚，其中之一是周玉蔻本人；另一篇有7個按讚、3個分享，且其中一個分享還是業主營建署，讓徐巧芯批評《放言》違法不揭露廣告性質，流量及曝光次數也都很低，她酸「這種媒體應該被列入黑名單才對，任何一間有點頭腦的公司都不可能讓這種媒體幫自己宣傳」

徐巧芯質疑，結案報告難看成這樣，「誰給他通過的？沒有責任嗎？除了內政部的標案以外，其他標案的「成效」是不是也這麼差？這等於是在浪費人民的納稅錢，跟丟到水裡沒兩樣！」呼籲立法院應該好好追查，嚴審宣傳預算。