繼2021以電動車產業成立推廣聯盟之後，外貿協會董事長黃志芳13日在年終會宣佈今年2022年成立元宇宙產業聯盟，他說，過去台商是一卡皮箱走天下，現在透過元宇宙推廣數位行銷、虛擬零售等則是要讓台商一支手機賺遍全世界。

黃志芳強調，本著去年快速有效建構「台灣電動車產業生態系」經驗與精神，貿協今年2月率先以元宇宙推出產業趨勢論壇，辦理產業媒合會以及參加國際專業展等，黃志芳表示，去年貿協推出的MEGAnEXPO就是外貿元宇宙的前身，2022將以打造沈浸式外貿元宇宙為目標，包括今年國際專業展預計有30場以上，在疫情變數仍存在下，因應活動跨域化的趨勢，全面加速啟動敏捷式網頁及動態活動舞台模組，讓買主享受不一樣的VR體態。

黃志芳說，貿協於去年四月成立創新業務中心，數位行銷領域創造不少亮眼佳績，該創新業務中心就是貿協旗艦店，預計今年將推出數位鏈結計畫為廠位制訂合合適的數位行銷，且本周一董事會甫通過的「數位科技中心」也即將成立，將是貿協數位轉型的最後一哩路，未來三年將建構貿協自屬IT核心能力，再透過創新業務中心的整合行銷，讓台廠商更能被目標買主看見，協助廠商做全世界的生意。