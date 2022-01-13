「蕾神」李靚蕾和金曲歌王王力宏8年婚姻難以好聚好散，昨(12日)微博上傳出王力宏返家當時的照片，指出王力宏當時帶了氣球禮物返家，卻被李靚蕾擋在門外。今李靚蕾再次拋出鐵證，直指王力宏買網軍帶風向，更嗆：「其實那天你帶了氣球禮物能證明什麼？只能證明你上演了大野狼童話故事的戲碼。」怒批王力宏用氣球擋住監控鏡頭，刻意不讓李靚蕾發現他帶來的3男，完全是居心叵測。

李靚蕾11日晚間再次爆料，直指她沉默這三星期內層出不窮、千奇百怪的消息不斷，王力宏雖然發了道歉文，但並非真心致歉，只是為了封她的口，由於她從小在單親家庭長大，明白父親不在身邊的痛苦，因此希望和王力宏仍能做好父母親本分，這段期間她未向孩子提太多兩人的風波，反倒和3個小孩一直興奮期待王力宏的返家，未料卻上演了場驚魂記，不僅嚇壞她也嚇壞小孩。

當天，王力宏帶三個素未謀面的男子硬闖家門，嚇得她不敢開門、手都在抖，小孩都被嚇哭，對此，王力宏經紀人強調，三位男子分別是服務他們夫妻倆12年的生活助理、員工和保全，而事後，網上則傳出一張似是王力宏工作人員拍攝的照片，強調王力宏是帶著禮物和氣球要看小孩，但卻遭李靚蕾擋在門外。

不過李靚蕾稍早卻打臉王力宏的說法，李靜蕾發文說：「當天你確實利用禮物和氣球試圖騙我開門。你說：我跟兩位工作人員帶了很多禮物喔，然後電鈴監控鏡頭也被你的氣球遮擋。」指控王力宏要求先拔掉監視器，而他明明帶著2位工作人員，又稱「真的都沒有別人喔，只有帶著禮物的我們」。李靚蕾文中更附上王力宏公司長期買網軍的證據，她強調上面雖然有員工簽名，但最終審核通過付款的人還是王力宏本人，要求王力宏見了這些證據後不要脫罪給員工。

稍早，王力宏律師發表聲明，指出：「本所建議我們的客户王力宏先生不論任何情況在無本所律師認可的其他成人陪伴下他不應該與他的前妻李靚蕾小姐單獨相處。她已經將他們的離婚變成一場充滿錯誤、虛構且惡意的抹黑行動。這不僅對我們的客戶更對他們的小孩造成危害。他現在僅希望在沒有任何干擾的情況下全心專注於努力地與他的小孩相處」。

對此，今中午，李靚蕾接受本報訪問回應：「我們雙方簽署的離婚協議中載明：雙方同意在我們最小的孩子滿21歲前，吾疆作為我單獨與三個孩子的住所，王先生除了約定的探視時間，未經我同意不得擅自進入。雙方並約定探視時間，所有王先生以外的探視者必須事前經雙方同意方可前來。請問“本所”也有建議王先生違反我們協議中的約定，擅自帶未經同意的人來探視，甚至隱藏一位我素未謀面，你也從未提及, 刻意隱藏的男子出現嗎？請問“本所”是否也建議王先生無視我明確表達他的行為和要求讓我感到被威脅和有安全顧慮，依然可以強勢的未經同意的情況下，帶著三名男子企圖侵入民宅，造成孩子們的驚嚇？請問“本所”是不是在根本連客觀事實發生經過都不知道的情況下，就收了錢寫了這封信…」。

李靚蕾全文如下：

做錯了事情不但沒有任何悔意，還要為了混淆視聽購買關於你帶禮物氣球的網軍，營銷號，熱搜來操弄媒體和大眾來轉移焦點（那張照片除了你沒有其他人可能會有）。

其實那天你帶了氣球禮物能證明什麼？😅只能證明你上演了大野狼童話故事的戲碼。當天你確實利用禮物和氣球試圖騙我開門。你說：我跟兩位工作人員帶了很多禮物喔，然後電鈴監控鏡頭也被你的氣球遮擋。你重複說：我們帶禮物來了，你先拔掉監視器，然後讓我們進去，也強調除了兩位未經我同意的工作人員，真的都沒有別人喔，只有帶著禮物的我們（結果後面還躲了另一位男士）。

配圖附上部分你長期購買網軍的證據，請款單上有你不同員工的簽核，也有匯款帳戶資料和購買憑證，這些都是你本人做最後審核付款，所以請不要推拖給員工。一輩子還很長，我要的就只是你能當個行為正常的前夫和孩子的爸爸，讓我們能身心健康的過日子而已。