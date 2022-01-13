上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今（13日）在微博發文表示，新冠變種病毒Omicron取代了新冠世界的老霸主Delta病毒，與Delta相比，Omicron更快、更隱蔽，具備不容忽視的殺傷力。他更提及，新冠疫苗在對抗Omicron方面不如對抗Delta有效，下一步將進行大陸研發新一類口服抗新冠口服藥物的臨床研究準備。

張文宏稱，上海市公共衛生臨床中心新冠病房的輸入性感染者數量也已經超過歷史最高，團隊比較了Omicron與前期Delta的臨床特徵，與Delta相比，Omicron更快、更隱蔽，但是仍然具備不容忽視的殺傷力。

張文宏也提到，團隊討論了近期疫苗加強針接種後對Omicron保護性研究的進展，同時也為即將進行大陸自行研發創新的新一類口服抗新冠口服藥物的臨床研究準備。

張文宏也列出5點世衛組織更是針對Omicron發表了新的科學總結：一、 Omicron取代了新冠世界的老霸主Delta。1月10日這一天，美國當日新增感染人數超過143萬，這是世界上自新冠流行以後單個國家的最高每日統計數。這個數字在近期內還會再創新高。在最近跨年的這一周(2021年12月26日至2022年1月2日) ，全球的周發病率增加了71％ 。但與此同時，這些國家的住院病人數量尚未超過去年高峰期，整體的疾病病死率也在持續走低。這個現像很容易給大眾造成一個印象，似乎這個世界更適應新冠病毒的持續流行了。

二、在這種情況下，世衛組織在新近發表針對Omicron流行的意見（1月7日更新的「成員國加強奧密克戎變異株全球感染簡報與優先建議」）中指出，Omicron的社區傳播的發病率非常高，住院人數大幅上升已經在各國發生，並且還會加劇。由於預計Omicron傳播會迅速增加病例數，衛生系統的壓力將會顯著增加，對大多數醫療資源有限的國家是超負荷的和危險的。必須確保必要的衛生保健資源到位，以應對可能出現的需求激增。

三、 這種情況下，各國目前並非全面放開，而是根據醫療資源的擠兌程度實施適度收緊策略，世衛組織特別指出，在疫苗沒有充分覆蓋和醫療資源相對匱乏的地區，應該繼續實施公共衛生與社會管理措施來降低Omicron的傳播速度，以避免發生醫療資源的擠兌，進而引發高病死率。強烈建議當前應該全面、多層次和有針對性的實施公共衛生和社會干預措施，以減緩Omicron的傳播。

四、疫苗針對Omicron的保護力出現了下降。早期的數據表明，疫苗在對抗奧密克戎感染、疾病和住院治療方面不如對抗德爾塔病毒有效。與此同時，有證據表明，同源和異源加強接種可以增加疫苗效力，仍然可以維持對嚴重新冠的保護作用。

五、這場疫情以來，目前的現像是充分接種過疫苗的年輕人絕大多數可以安然度過，而住院患者中大多是未接種疫苗者，同時年老、體弱、與免疫低下的高危人群則是重症新冠的主要對象。

基於以上信息，可以判斷出，當前新冠變異株引起的全球風險仍然很高。儘管有跡象表明病情嚴重程度較低，但Omicron在社區的傳播速度比Delta要快，會導致住院人數激增，給衛生系統和其他相關部門帶來嚴重後果和負擔。人類與Omicron的搏鬥還處於最艱難的時刻。

張文宏說，大陸此時最佳的策略是保持戰略定力與耐心，維持強化疫苗接種與公共衛生防控策略兩手抓的策略，以時間換空間，最終在最合適的時間節點，以極低新冠死亡率順利度過大流行期，逐步實現生活的正常化。