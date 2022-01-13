根據《紐約每日新聞》報導指出，依據紐約市最新防疫規定，籃網只要願意每場比賽繳交5000美元罰款，厄文就能在主場上陣，挽救籃網低迷的士氣。

紐約前任市長德布萊西奧推出的行政法令中規定，如果不願接種疫苗的民眾在室內參加體育、娛樂和健身等活動，第一次違反給予警告，第二是違反處以1000美元法款，第三次違反罰2000美元，第四次以上違反都是罰5000美元。

其他城市也採取了類似方法，尤其是當新冠疫苗問世後，現行的疫苗強制力已經毫無意義，因為新的病毒爆發後，讓原本先前打的疫苗失去了預防和抵抗作用，所以美國疾病預防控制中心強調，凡是接種過兩劑疫苗的民眾必須盡快施打第三劑。

以紐約的防疫規定，按照每場比賽5000美元罰款來計算，籃網剩下來的主場賽事罰款也不過是10萬美元而已，以籃網老闆的身價來說九牛一毛，倘若厄文能夠順利在主場出賽，籃網有機會重奪東區龍頭位置。