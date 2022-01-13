全球Omicron大流行，美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議民眾改戴保護力更好的N95或KN95口罩，造成這兩款口罩價格飆升，不過胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，戴兩層口罩、把口罩兩邊打結，或戴口罩固定器，就可以增加口罩的密合度，比N95囗罩更耐戴。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書發文表示，美國CDC建議抵擋Omicron改戴N95囗罩才有效，但他認為，一般醫療用口罩其實就很夠用，改戴兩層口罩、把口罩兩邊打結，或戴口罩固定器，都可以增加口罩密合度。

黃軒引述研究顯示，戴兩層口罩可以改善口罩的密合度，有效降低96.4%的飛沫粒子，也比N95口罩耐戴，此外，兩層口罩指的是「有三層防護的醫療用口罩和布口罩」，且順序是內層醫療口罩、外層布口罩，戴錯口罩或配戴順序錯誤則無效。

把口罩雙邊打結也可以增加口罩密合度。（圖／翻攝臉書粉專白袍藥師米八芭）

黃軒也分享，有研究發現，戴一般醫療用口罩時，先將口罩對折，把口罩雙邊打結，位置越靠近口罩越好，接著調整口罩與繩結之間多餘的布料再戴上，一樣可以增加口罩密合度，有效降低95.9%的飛沫粒子；另外也有研究指出，戴口罩固定器( Mask Fitter)在一般醫療用口罩上，也可降低90%以上的飛沫粒子。

黃軒建議，免疫力低下或有心肺疾病、重症等患者不要戴兩層口罩，因為戴兩層口罩容易悶熱，若內層的醫療口罩潮濕又沒有即時更換，恐怕不只影響防病毒的效果，還會孳生更多細菌；且兩層口罩會增加氣流阻力，可能影響呼吸功能。

黃軒也提醒，防病毒的重點在於口罩的密合度，以及能不能夠戴得住，所以改戴多層口罩、把口罩雙邊打結，或是戴口罩固定器都好，不一定要用到N95囗罩，並呼籲把N95囗罩保留給防疫人員和醫護人員。