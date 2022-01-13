林采欣推出2022年首支新單曲〈Getaway〉。（華納音樂提供）

林采欣推出2022年首支新單曲〈Getaway〉。（華納音樂提供）

林采欣今（13日）推出2022年首支新單曲〈Getaway〉，她以全新曲風示人，挑戰充滿律動感的R＆B曲風，用戲謔、有趣的輕鬆口吻，面對當發現另一半背叛自己的事實。該曲創作靈感源於林采欣身邊朋友曾遭遇劈腿，不同於失戀時的呼天搶地，〈Getaway〉描述當對方的絕佳演技把背叛情節遮蓋得無微不至，既精彩又諷刺，歌詞以不帶髒字的凶狠搭配從容節奏，展現現今女性面對背叛的態度。

林采欣表示自己過去失戀一樣會哭，會感到痛苦，但如今她漸漸能花更多心力在自己身上，希望這首歌能安慰無論正處於失戀又或是曾經歷失敗感情的聽者們，「歌詞其實帶一點戲謔又輕鬆的態度在講當發現另一半背叛自己時的反應；反而用觀察的方式，看著明明已經劈腿的對方還在演專情的戲，同時思考著要如何離開這段感情」；不希望用難過悲傷方式詮釋所謂「失敗」的感情，而以輕鬆態度取代失戀時的呼天搶地。

林采欣也分享自己過去對於失戀曾有看不開的時期，但隨著年紀漸長，如今面對失戀，她漸漸能把重心放回自己身上，透過學習冥想、爬山等，不僅轉移注意力，自己的心靈也成長了，也變得更快樂。而這次MV中，林采欣雖然沒有演出戲劇的成份，但為了在MV裡展現更好的體態，她節食近2週，穿上一身「辣妹」裝扮更顯美麗又有自信。