2022年大陸地方債發行大幕開啟。在做好跨週期調節穩經濟的背景下，今年地方債發行節奏比2021年明顯前置。目前已有10多個省市區公佈首季地方債發行計畫。業內人士分析首季發行規模有望超過兆元（人民幣，下同）。從投向領域來看，基礎設施建設將是今年重點領域之一，透過地方債提前發行替重大專案資金提供保障，助力基投走穩回升。

根據此前揭露的地方官方文件，河南省13日將通過招標發行地方政府專項債、共計382.01億元，成為今年行第一個「開閘」發行地方債的省份。再據《經濟參考報》不完全統計，另包括福建、陝西、山東、江蘇、浙江等在內的10多個省區市，也都已公佈2022年第1季的地方債發行計畫。

在稍早召開的大陸國新辦發佈會上，大陸財政部副部長許宏才表示，財政部已向各地提前下達2022年新增專項債務限額1.46兆元。同時考慮到2022年第1季穩增長壓力較大，要求各地2022年在第1季早發行、早使用。他說2022年專項債券發行主要把握好三個字「早、準、快」，是準備工作要早、發行時機要準，以及資金使用要快。