創造「無孔不入」的行銷通路。國泰人壽總經理劉上旗13日透露，已向金管會申請推出新「場景保險」，即與國泰世華銀行合作，針對定存客戶開戶、續存時，會跳出立即保的「孳息買保單」的選項，在信用卡客戶刷卡時，也會跳出「刷到保」訊息，提醒客戶可多刷一點，就有新的保障。

因應網路時代、數位金融與純網路保險公司出現，國壽希望保持「遙遙領先」的競爭地位，不斷嘗試新的通路與新的投保方式，如先前率先推出的視訊投保系統，與易遊網（ezTravel）合作進沙盒實驗，在客戶買機票或訂行程時就可順便投保國壽的旅平險等。

劉上旗透露，下一步國壽將嘗試更多場景保險，即客戶在各種場景時，都可能被提醒用最簡單的方式去強化保障，目前已向金管會申請與國泰世華銀合作「立即保」、「刷到保」等保險專案，即針對銀行的定存客戶網路開戶或續存時，會跳出可以孳息買保單的建議，另外在用國泰世華銀信用卡刷卡時，也會有多刷一點，可多一張保單等提示。

即嘗試運用銀行的各種通路，強化保單行銷，劉上旗表示，先從金控兄弟公司開始嘗試，未來也考慮要擴大與各銀行合作，另外還有非金融的各式通路，如訂高鐵票時，是否就可買國壽旅平險或短年期保單。

國泰金控資深副總孫至德亦表示，場景金融即是在對的時間點，提供對的資訊，賣對的商品，如客戶在買機票時，就順便投保旅平險，未來金融機構一定要踏出現有的通路，國泰目前針對客戶在作銀行各種交易時，可能有的保險需求，希望提供建議與產品；未來也會與異業合作，在各式非金融交易時，如訂旅程或飯店等，都可將保險包含在其中，即希望跟其他平台串聯在一起。