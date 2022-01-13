美國高通公司今日透過旗下子公司高通技術公司宣布第四屆「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge QITC）正式起跑，支持台灣新創公司運用高通行動平台在5G、蜂窩物聯網、機器學習、智慧城市和多媒體領域開發創新解決方案。

10支入圍團隊在育成期間將獲得現金補助及專利申請獎勵；獲勝團隊可獲額外獎金。入圍和獲勝團隊除將共同分享總價值達40萬美元的獎金外，每支入圍團隊也將獲得高通及夥伴育成支持。

高通是一家以創新精神為基礎的企業，在全球推動鼓勵創新想法和扶植在地生態系發展各項計劃。2019年，在高通與台灣資通訊生態系長期合作背景下，推出「高通台灣創新競賽」，今年是連續第四年舉辦。高通透過QITC，發掘和培育優秀的新創團隊，讓台灣的創新思維與全球資源整合，進一步推動在地資通訊產業創新動能。

QITC與科技部所屬、台灣在地育成平台 - 台灣科技新創基地（TTA）合作，入圍團隊將可以接受業師指導與商業諮詢、參加技術和智財權培訓工作坊，並獲得在地和全球網絡資源。

QITC 2022正式起跑，連續第四年邀請新創團隊利用高通技術公司的產品和技術來展示他們的發明和想法。 入圍團隊將獲得資金補助，在育成期間進入高通台灣創新中心，並可獲得專利申請獎勵、智財權培訓、商業輔導和研發支持等各項資源。

美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，三年來透過「高通台灣創新競賽」，高通發掘、育成29支台灣新創團隊，成為高通全球新創生態系的成員，讓這些優秀的台灣新創團隊藉由高通與國際市場接軌。

我們更高興發現，隨著台灣新創團隊對「高通台灣創新競賽」的認識，每年報名的團隊越來越多，目標也很明確，就是希望運用高通在5G、AI、物聯網、AR/XR等領先的技術與解決方案，提升產品和智慧財產的競爭力，進軍國際市場。我們對於台灣新創團隊的潛力、創新及對成功的追求，高度激賞。