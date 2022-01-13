繼珍珠奶茶在日本掀起熱潮後，日本業者努力思考推出有關台灣的食品，台灣古早味蛋糕汽水、台灣魯肉包等商品都上架。很多日本人認為日本確實存在一股「台灣熱」。

2月14日西洋情人節將到來，許多日本業者開始宣傳巧克力，岐阜縣一家糕餅業者新推出「最高級台灣古早味蛋糕巧克力」，標榜是用日本罕見的純種烏骨雞的蛋製造的台灣古早味蛋糕巧克力。

去年夏天日本掀起一股台灣古早味蛋糕旋風，連鎖超商開始販售，也有台灣的業者在日本推出這商品，還有日本飲料業者趁勢推出台灣古早味蛋糕口味汽水，頗富創意。因是限期限量，記者趕緊去超商買來嚐鮮，果真有古早蛋糕味。

此外，去年11月記者到九州長崎縣出差，在長崎機場看到台灣古早味蛋糕商品，感到很驚訝，畢竟「長崎蛋糕」已是日本家喻戶曉的甜點。

台灣魯肉飯在日本也備受歡迎，有超商推出魯肉飯商品，前陣子還有超商推出「台灣魯肉包」（魯肉饅），就是包著多汁魯肉的肉包子，蒸肉包器上還張貼著色彩鮮豔的廣告看板。

在日本，現在有很多商品只要冠上以美食聞名的「台灣」二字，就具有品牌力。有些大型超市也陸續推出「台灣展」的便當、料理等美食活動。

總部位於京都的日本Salvage Service公司去年成為台灣金車柏克金（Buckskin）啤酒日本代理商，努力將多款精釀啤酒推廣到日本較高檔的餐廳、酒館。

這家公司社長大崎康弘認為日本確實存在一股台灣熱（Taiwan boom），很多日本人喜愛台灣，可能是因為2011年311東日本大地震後，台灣人對日本大力馳援，讓日本人了解到台灣的好，心存感謝。

311大地震重災區宮城縣南三陸町的SUNSUN商店街事務局主管佐藤潤也對中央社表示，南三陸町居民切身感受到台灣人的支援，所以他很希望能藉由這商店街販售台灣的物產讓當地居民更了解台灣。

SUNSUN商店街起初是311大地震的受災店家聚集在此，2012年以臨時性質的商店街型態起步，2017年整建成常設的商店街。商店街的建築由東京奧運主場館、國立競技場的建築師隈研吾設計，使用當地產的杉樹興建成木造平房，店鋪有魚店、特產、餐飲店等，「閃亮蓋飯」是用南三陸海鮮製成，備受歡迎。

去年2月底傳出台灣鳳梨遭中國突然禁止進口的消息後，許多日本人，尤其是311災區的民眾希望能報恩，熱心購買台灣鳳梨。佐藤說，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，目前台灣民眾無法訪日，他正思考在SUNSUN商店街辦台灣物產展，販售台灣鳳梨、香蕉等為台灣宣傳。

佐藤笑著說，是自己「一頭熱」在籌劃。他還說，認識台灣效力於日本職棒東北樂天金鷲隊的台灣選手宋家豪的妻子，期盼台灣物產展開辦時，宋家豪能到場。

去年12月記者造訪由台灣紅十字會協建、位於福島縣相馬市的老人住宅「馬場野井戶端長屋」。所謂長屋，是有很多戶住在同一屋簷下，可減少孤立。311大地震後，這裡原本住著福島縣太平洋沿岸失去家園的受災者，但約3年多前，非311災民只要符合資格就可入住。這裡有12戶，目前有10人居住。

住在長屋的男子吉村知道記者來自台灣後就說感謝台灣民眾在311大地震後給予日本東北福島等3縣巨額支援，而且還協建南三陸醫院，他有時到這家醫院就診。他說：「請你們要加油，我如果幫得上忙一定會盡力，你們千萬別輸給那個鄰國。」看得出他為受到中國威脅的台灣很憂心。

同樣很關心台灣的神戶市議員上畠寬弘去年10月表示，中國駐大阪總領事館人員打電話施壓、要求停辦11月的日台交流高峰會。他對媒體表示，盼日台共榮，絕不屈服於中國壓力。去年11月13日日台交流高峰會在神戶舉辦，13、14日在神戶港旁有一場名為「戀戀台灣」的美食活動，場面熱絡。

台灣的天才IT大臣唐鳳、TSMC（台灣積體電路製造公司） 、台灣有事（有緊急狀況）這3個名詞這2年來一直是日本媒體的熱門話題，很多日本人相當關注台灣。像是對台灣防疫有成，尤其是行政院政務委員唐鳳領軍建置「口罩供需資訊平台」，令日本人佩服。此外，晶圓代工龍頭台積電擁有傲人的成就。

台灣貿易中心東京事務所所長陳英顯認為，冠上「台灣」2字的商品之所以熱賣，也與近年來台灣的科技力大為提升有關。這從日本政府不惜提供重金招攬台積電到日本設廠就可看出。

他說，台灣的人均國內生產毛額（GDP）升至3萬2000美元，漸漸逼近日本的3萬9000美元。以前台灣被看成是「細漢仔」，但現在已經長大了，台灣的品牌力比以前成熟許多。