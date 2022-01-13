由於昨晚本土新冠疫情新增9例本土案例，導致原本預定15、16日舉行的2022年金門馬拉松決定延期辦理。

金門縣政府表示，昨日因本土病例降為4人，中央疫情指揮中心指揮官在記者會上表示「依近日本土病例數觀察，有關社區傳染疫情已有收斂，應無進一步管制措施之必要」，考量疫情應屬可控範圍，因此金門縣府於昨日公告2022金門馬取消12歲以下報名參加，採取進一步加強防疫措施，確保活動在健康、安全下進行。

但昨天深夜本土疫情又生變，中央流行疫情指揮中心昨日半夜緊急召開記者會公布國內新增9例COVID-19本土確定病例，總計已有12名銀行行員確診，衛生單位正漏夜進行調查，並持續擴大匡列相關接觸者進行採檢作業。為全民安全考量，金門縣長楊鎮浯今天以沈重的心情宣布延辦2022金門馬拉松活動。

2022金門馬拉松計有來自台金各地17000名運動愛好者(競賽組5000人、休閒組12000人)早已磨拳擦掌準備開跑，面對入境確診個案不斷激增並有進入社區之情勢， 2022金門馬拉松延期辦理，希望跑者體諒這次情非得已的決定，繼續支持金門馬拉松的的延辦。