根據台灣證券交易所網站資料顯示，去(2021)年上市公司股票報酬率前10名個股中，就有5檔是航運股，資深分析師指出，未來能對抗美國聯準會(Fed)升息、縮表的，除了業績好之外，只有一個法寶，就是很高的殖利率，航運貨櫃就是高殖利率股，其中尤以長榮為代表。

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，聯準會上周公布的會議紀錄重點除了大家討論很多的升息、縮表外，還點出兩個重點，第一是Omicron變種病毒不會對美國經濟復甦產生干擾，重啟開放的受惠產業將來是會漲的，例如航空業，第二是供應鏈緊張現象仍會持續，使得航運貨櫃會因此受惠；另外，未來能對抗聯準會升息、縮表的，除了業績，就只有一個法寶，即是很高的殖利率，貨櫃三雄就屬於這種高殖利率股，長榮就是代表。

依據證交所網站統計，去年報酬率前10名個股中，有5檔是航運股，包括貨櫃三雄以及散裝航運股、貨運承攬業；其他有4檔電子股，分別為電腦周邊產品、熱門IC晶片，以及半導體化工原料受惠半導體化工原料的1檔化工股。

去年報酬率前10大個股依序為大眾控報酬率450.55%、智原報酬率373.46%、中華化359.73%、萬海314.62%、陽明313.68%、鉅祥277.36%、麗臺 259%、長榮257.14%、四維航255.97%，以及台驊投控243.65%。

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