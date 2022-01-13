2022年澳洲網球公開賽會外賽台灣女將梁恩碩13日在第二輪出賽，與會外賽女單第28種子本玉真唯交手，可惜首盤吞下「貝果」，第二盤也錯失領先機會，最終0比6、4比6落敗，未能繼續澳網單打之旅。

這次澳網單打會外賽台灣有男子選手莊吉生、女子選手梁恩碩參加，莊吉生首輪飲恨，梁恩碩則是會外賽首輪過關，拿下個人轉入職業後首場澳網成人組賽事勝利。

澳網女單會外賽第二輪，單打世界排名第178的梁恩碩對上目前世界排名第149的本玉真唯，這是兩人繼青少女時期兩度交手後再度過招，首盤梁恩碩3個發球局不保，其中兩個發球局都是經過「丟士」後才讓出，在一局都沒能拿到的情況下讓出第一盤；第二盤梁恩碩率先破發，曾取得3比1領先，可惜未能延續氣勢，反而連兩個發球局遭破發陷入3比4落後，接下來雙方互保，梁恩碩只能止步會外賽第二輪。

至於去年12月勇奪個人生涯首座ATP挑戰賽冠軍的年輕好手曾俊欣，以外卡獲得直接進入澳網男單會內賽的資格，將首度挑戰澳網男單128籤會內賽舞台，13日大會進行抽籤，曾俊欣首輪對手也將出爐。