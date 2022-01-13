中二立委補選顏寬恒落敗，其競選發言人張禹宣13日臉書粉專貼出地檢署傳票，控立法院副院長蔡其昌「你選前不敢面對，選後『特急件』秋後算帳啊？」對此蔡其昌表示，當時一再強調「不更正我就告你，這有什麼奇特嗎？現在才在很訝異、驚慌失措，何必當初呢？」

蔡其昌今天在台中受訪表示，一個人抹黑、汙衊別人，造謠生事，當時就要求顏寬恒先生及總部出面更正錯誤消息，怕他們一時不察，給他們機會。「剛發生我就講了，這是烏龍爆料抹黑，真的是太離譜了，給他們機會更正，還不更正，第3天還繼續罵我繼續抹黑我！」

蔡其昌說，「當時我就講了，你不更正我就告你，這有什麼奇特嗎？現在才在很訝異，驚慌失措，何必當初呢？」

蔡其昌強調，民主國家有言論自由，但是不能建立在抹黑造謠，用惡質的方式攻擊別人。當時已經講過很多遍，一定會告他，「我只是做一個政治人物，遵守承諾而已，我不知道他到底想要幹嘛？不是自己違法亂紀、抹黑別人，不是要接受法律程序嗎？這有什麼疑問？」