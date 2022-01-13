57歲的好萊塢國際巨星基努李維（Keanu Reeves）出道多年，曾創下不少驚人的善舉，日前才傳出他豪捐9億片酬給血癌機構，並大方贈送電影中的特技人員1人1支勞力士手錶，沒想到近日又被爆出他為了答謝《駭客任務》的劇組人員，特別包下私人飛機帶著他們與其家人一同飛往舊金山旅遊參加電影首映會，再度讓所有人驚艷。

根據外國媒體《好萊塢日報》的報導，去年12月18日《駭客任務》演員及劇組團隊在美國舊金山舉行首映會，而主角基努李維為了讓周圍的所有人都能參與這項慶祝活動，特別包下私人飛機、酒店住宿以及電影首映會的門票，邀請電影團隊成員帶著家人、朋友以及關係親密的相關人員同樂，另外他還安排早午餐與神秘禮物，讓大夥玩得盡興。

而基努李維的這項暖舉也被《駭客任務》的特技組人員查德史塔赫斯基（Chad Stahelski）給證實，他接受採訪時表示，基努李維為人十分慷慨，從他的柔術教練、武術教練、髮型師、化妝師、特技演員，只要曾經幫助過他的人都來了，並且還確保他們的朋友和家人也都能一起參與，直呼基努李維「根本是個傳奇」。

事實上，基努李維拍攝電影《捍衛任務4》時，為了感謝特技組所有的工作人員，曾大方送出價值近新台幣30萬元的勞力士黑水鬼手錶；先前他也曾送給《駭客任務》的工作團隊1人100萬美金（約新台幣2750萬元）以及重機當作報答；他甚至還將《駭客任務》70%、約3150萬美元（約新台幣9億元）的片酬全捐給血癌治療研究機構，希望能幫助更多癌症病友，因為對他來說錢都不是最重要的，家人與親友之間的情感才是他最重視的。