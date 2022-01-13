台北市路邊設有「貨車裝卸貨專用停車格」，開放轎車於特定時段停放，不少駕駛反應牌面標示不清，去年就有1萬3310件誤停遭開罰的狀況。台北市交通局近期採視覺化設計，打造新式牌面，13日起於復興南（北）路及敦化南（北）路共43處試辦，預計試辦3個月。

台北市商店林立，不少店家有裝卸貨需求，交通局因此在全市2000處設置貨車專用格，再由停車管理工程處於周邊設置牌面，說明貨車專用格停放規定，但並非所有貨車格都是相同費率和管制，不少民眾看完後仍霧煞煞，因此選擇避開不停，或是雙手一攤就亂停。

停管處科長楊遠明指出，現行貨車專用格牌面已上路10多年，資訊多以條列式文字呈現，民眾須從頭到尾逐條閱讀，再依現行時刻確認停放管制方式，光是要找周六上午8時的管治方式就要找半天，易讀性不高。據台北市交通警察大隊統計，去年違規停在卸貨停格的件數就高達1萬3310件。

楊遠明說，收到民眾投訴後，近期開始著手設計新式牌面，將資訊採視覺化呈現，各時段管制方式如「課表」般，一眼即可辨識停車規定、停車費率，快速又直覺，該牌面將於13日起於復興南（北）路及敦化南（北）路共43處試辦，預計為期3個月，若成效良好將擴大到全市。

交通局呼籲，無論駕駛誤停與否，只要在管制時間內停放轎車於貨車格，警方取締時將依道路交通管理處罰條例第56條第1項第9款，處以600至1200元罰鍰。