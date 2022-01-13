高雄市燕巢安林社區民眾13日抗議鄰近熱處理廠不斷排放廢氣，要求改善空氣品質。（林瑞益攝）

位於燕巢的一家熱處理廠從2019年以來幾乎每天都排放廢氣，令當地民眾感到噁心，甚至去就醫。數十名民眾13日抗議工廠缺乏誠意改善空汙問題，要求立即改善空氣品質。該工廠允諾改善。高雄市環保局在去年已經依法開罰3次，並要求限期改善。

燕巢區安林社區居民今天舉看板抗議，要求熱處理廠限期改善空氣品質。一名吳姓女代表還出示醫生證明，指她家不管風向如何，就是會聞到異味，此空汙已經令她嚴重咳嗽，影響她的健康。當地居民在去年3月曾經抗議過，之後也舉行過協調會，但該工廠一點都沒有改善。

熱處理廠蕭總經理上午出面與民眾溝通，聆聽民眾的意見，他指出，已經有在著手改善空氣品質的問題，他會再與廠商溝通，看是哪邊出問題，把空氣品質提升至合乎環保局的規定。

高雄市環保局說，經查該公司在2021年共計違反空氣汙染防制法3次，核計裁處金額34萬元新台幣，並要求限期改善。限改結束複查如果仍超標，後續將按次加重裁處，並促請業者改善。

由於這家熱處理廠位於工業區，鄰近大型車出入頻繁，岡山警方出動大批警力到場維安，並一再呼籲民眾讓路給大型車出入。此抗議過程和平理性，未釀成衝突。