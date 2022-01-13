全球疫情再度升溫，外貿協會董事長黃志芳13日指出，歷經二年對抗疫情經驗，儘管變種病毒持續，但今年貿協推動實體經貿交流活動，一定要帶台商走出去！

黃志芳強調，跟疫情共存兩年，相信未來2-3年都是，但每個國家病毒不斷變種，包括輝瑞藥廠、比爾蓋茲等均預測疫情將自2022年起趨於區域化、流感化，貿協憑藉著對抗病毒經驗更有信心在今年做實體推廣活動，並輔以創新業務、數位行銷等，協助中小企業從疫情期走出去。

黃志芳指出，去年2021年是台美關係再進化的一年，貿協推出美國行動方案針對供應鏈重組、基礎建設及疫後經濟復甦等議題深化台美經貿合作，2022將延續此議題，包括台美合作考察團，預計10月組團帶廠商實體前進美國；黃志芳表示，除了美國之外，今年實體經貿交流活動還包括將前進非洲的肯亞，辦理肯亞台灣形象週，此外中東歐與新南向也將持續進行，其中中東歐包括立陶宛等都是精進交流重點，而新南向的台灣形象展則涵蓋馬來西亞、泰國與印度等，甚至沙烏地等，持續推動虛實整合、實體經貿交流。