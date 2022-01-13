站在2022年初回望2021年，根據第一財經報導，觀察連續多年在《胡潤百富榜》上位列TOP50、各大銷售排行榜上位列TOP10的民營房企中，選取包括許家印、楊惠妍、孫宏斌、吳亞軍、許榮茂在內的5大家族，以持有上市房企的市值來看，截至2021年底，五大家族持有市值較2021年初一口氣跌去近3000億港元，相當於一個萬科集團市值。如果是跟持有總市值的歷史高位2017年底時比較，則跌去逾3400億港元。

其中，恒大集團董事長許家印及其夫人，由於減持恒大股票套現，持股比例在2021年下降約10％，加上恒大股價在2021年的持續下挫，許家印家族持有恆大股票市值急遽縮水超過1300億港元，縮水幅度也是五大家族之首，接近剩下四大家族持有市值蒸發金額的總和。

除了許家印家族之外，剩下四大家族在上市地產公司的持股比例並無太大波動，但因為股價下跌，導致所持市值各自都蒸發約350億至450億港元左右。