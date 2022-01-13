【旅奇傳媒/編輯部報導】離島旅遊一直是國人度假休閒的熱門之選，隨著季節推播，總能看到繽紛多彩的旅遊元素熱烈招手迎客！ 回首110年，雖受新冠肺炎疫情影響，澎管處仍積極推廣澎湖觀光，辦理2021澎湖跳島101K線上自行車活動-自我挑戰賽、單車追風成年禮活動、2021澎湖林投牽罟趣、體驗觀光點亮村落-澎湖秋冬旅遊主題遊程推廣等活動，讓大眾防疫之餘，也能欣賞澎湖在地最富盛名的風景與文化。

▲咾咕石古厝有獨特歷史美感。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

為提振澎湖秋冬旅遊，並配合振興五倍券及國旅券等措施，澎管處推出「振興國旅好澎遊」優惠活動，已發出逾2200份伴手禮及逾5300張摸彩券，為澎湖帶入逾新臺幣530萬元觀光產值效益，活動期限至111年3月31日止，赴澎湖旅遊的遊客，可好好把握機會。

為提供遊客更優質休憩環境，澎管處於110年度完成澎湖遊客中心展館裝修、北寮遊憩區服務設施、池西柱狀玄武岩區設施改善、白沙自行車道設施改善及各遊憩據點浮動碼頭整修等工程。於今年度澎管處將辦理七美遊客中心新建、大菓葉賣店及公廁新建、七美鯉灣珊瑚海休憩區等工程，持續提升設施品質並營造觀光新亮點。

▲澎湖石滬群之美。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

▲澎湖玄武岩自然保留區可欣賞世界級柱狀節理景觀。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

澎湖底蘊多元豐厚，得以奠立永續經營根基及拓展客源深植澎湖旅遊印象，澎管處將力推澎湖四季旅遊，推廣主軸分別為：春之賞鷗季、夏之石滬季、秋之奇岩季及冬之訪古季，帶領民眾深入探索澎湖四季不同的面貌，一方面仍持續辦理年度主題觀光活動，如：自行車領騎活動、2022澎湖追風音樂節活動、2022澎湖自行車跳島嘉年華-101K Hopping Bike活動、2022澎湖國際夜光風箏節活動、2022菊島澎湖跨海馬拉松活動等，以資源為本，活動為輔，整合套裝運用，透過澎管處各季主推連續8週每週五或週六之1日經典行程、推薦旅行社包裝3日行程、媒體社群踩線廣宣及異業合作結盟推廣等擴展行銷效益。

▲澎湖四季旅遊觀光行事曆。 圖：澎湖國家風景區管理處／提供

為逐步落實2030台灣觀光政策白皮書政策，澎管處於今年度執行觀光圈推動計畫及澎湖數位影音語音智慧導覽建置推廣計畫，將整合在地組織、產業夥伴，籌組觀光產業聯盟，確定主題品牌觀光產品，優化觀光產業及旅遊相關產品，也透過智慧導覽方式讓遊客深入認識在地景點生態文化特色。

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