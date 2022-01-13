【旅奇傳媒/編輯部報導】新竹市原住民人口有4467人，而那魯灣聚落在民國71年起陸續由臺東縣及花蓮縣原鄉部落遷徙至此，目前計26戶約120人，一直以來缺乏一個舉辦豐年祭的場地。

終於迎來好消息，在新竹市長林智堅上任後迅速解決土地問題，並提出「那魯灣文化聚落新建工程」，透過補助計畫與整建，那魯灣文化聚落終於啟用，代表著原住民族文化正式在新竹市都會區立地生根。

▲夷將•拔路兒Icyang•Parod主任委員參與新竹市那魯灣文化聚落啟用暨聯合祭典活動。 圖：原住民族委員會／提供

▲新竹市那魯灣文化聚落落成啟用，代表著原住民族文化正式在新竹市都會區立地生根。 圖：原住民族委員會／提供

▲新竹市那魯灣文化聚落啟用暨聯合祭典活動。 圖：原住民族委員會／提供

原民會夷將Icyang主委表示，那魯灣文化聚落集會所落實了都市原住民族文化發展政策，未來原民會與新竹市政府也將持續推動結合長照、產業、族語教學、文化健康站等資源，讓原住民族文化能在城市永續發展。

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