亞系外資在新出爐的報告中，將豐泰(9910)目標價由217元調高至265元，評等由原先中立的「持有」調高至「買進」，並調高今明兩年的獲利預估。

豐泰2021年第3季遇到越南疫情停工衝擊營運，亞系外資看好豐泰去年第4季越南廠復工，2022年上半年訂單暢旺可望推動更好的毛利率，決定將豐泰評等調高至「買進」，目標價調高至265元，同時上修今明年的獲利預估，幅度為3~6%；每股盈餘分別由原先預估的9.43元及10.84元調高至9.71元及11.51元。

亞系外資指出，豐泰在越南復甦的進度較預期來的更快，2021年12月營收達74.43億元，創新高，第4季營收優股預期，第4季獲利表現應該有機會優於預期。

亞系外資表示，2022年豐泰訂單仍然十分強勁，由於疫情暫時停工關閉期間造成的庫存短缺，預估豐泰今年上半年的營運將優於過去的正常季節性運營。預估豐泰今年上半年營收將年增16%，優於過去五年的平均成長率的6%。由於更高的利用率，有利毛利率的提升。