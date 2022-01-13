日股走跌，因當地疫情增溫，零售類股以及服務產業股票遭市場拋售，加上科技族群也出現下挫。13日早盤結束時，日經指數收28517.94點，跌247.72點或0.86%。東證收2007.64點，跌11.72點或0.58%。

12日，日本新冠病例新確診數大增，主要大城市例如東京以及大阪等，染疫人也數創4個月新高。日本政府呼籲當地民眾，受感染的人數還會繼續增加。

日經指數中，電影院業者東寶重挫4.98%。零售商永旺跌4.77%，還有快時尚成衣大廠迅銷也跌1.44%。

分析師認為，病毒再發威，恐怕影響景氣回歸正常化，股市信心度也感受到壓力。

科技類股疲弱，光學鏡頭業者奧林巴斯跌4.61%，電子設備製造商安川也跌4.50%。同時，科技權值股東京威力科創跌0.45%，但愛德萬測試卻漲1.12%。

東證指數中，精密機械指數表現不佳，下跌2.63%並創6個月低點。另外，零售業與服務業指數也分別下跌1.92%以及1.87%。

但受惠原物料價格大漲，鋼鐵指數漲3.12%表現搶眼。例如，太平洋金屬漲5.56%，東寶鋅業、住友金屬礦業以及新日鐵的股價都很不錯。

汽車類股方面，豐田上漲1.38%，日產也漲2.74%。