旺宏(2337)總經理盧志遠指目前主要產品Nor flash還是供不應求，看起來可以說是「無烏雲」，公司第一季仍將比去年同期成長；目前業界多預期第二季記憶體產品價格回升，旺宏將於1月25日舉行法說會也將公布進一步之展望。

旺宏總經理盧志遠昨日表示，目前主要產品Nor flash還是供不應求，看起來可以說是「無烏雲」，其他產品則有些有傳統季節性淡季效應，整體第一季相對於去年同期仍會成長。旺宏去年第一季營收創同期新高，今年第一季可望持續相對不淡，再創同期新高。

旺宏總經理盧志遠周三表示，第一季用於遊戲機用的ROM產品，以及應用在消費性產品和NB市場相關，Nand flash產品仍受傳統季節性淡季影響，整體而言，第一季業績，仍比去年同期成長。

旺宏目前有三大產品線，以去年第三季來說，Nor flash占比達52%、ROM占28%、Nand flash占15%以及代工占比重5%。

旺宏去年第三季本業強勁以及業外處分6吋廠獲利挹注，單季稅後純益54.3億元，季增1.82倍，每股純益2.94元，創歷史新高，2021年前三季EPS達4.48元。

另一Nor flash大廠華邦電(2344)亦同聲認為目前Nor flash市況相對穩健。

華邦電去年前三季EPS 2.36元，2021年全年營運表現將創下新高。除了受惠去年Nor flash市況穩健發展，且在利基型DRAM主攻低容量2G/1G的市場，去年受惠，公司對於今年低容量的市場仍是相對看好，估今年在整體利基型DRAM價格將不會比去年差。

對短期利基型DRAM價格看法，華邦公司預估，去年第四季到今年第一季會先整理，主要是客戶要調節庫存，供應鏈也有長短料的問題；但預估短期修正不大，今年來看，2022年可望供需平衡、價格持穩，預估今年全年的價格不會比去年差。