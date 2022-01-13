德國在周三新報告了8萬430名單日確診者，為這一波疫情爆發以來新高。目前Omicron病毒正開始壟罩德國。德國上一次高峰是在11月26日增加7.6萬名新冠確診者。

周三新增384名死亡人數。德國累計感染人數來到76.6萬名。

德國衛生單位RKI研究中心資料顯示，有75%德國人接種過至少一劑疫苗。

另外丹麥衛生部長周三指出，由於Omicron變種病毒的感染創紀錄，已決定對丹麥最脆弱的民眾提供第4劑新冠疫苗。

然而丹麥國會已決定從本周末開始放鬆防疫管制，電影院和音樂會將重新開放。目前丹麥確診病例數仍急速增加，但住院率和死亡人數已經穩定下來。

衛生部長Magnus Heunicke說，感染範圍越大，丹麥最脆弱人群的風險就越高。現在正要開始另一新行動，對最脆弱的公民發出第4劑接種。

歐盟監管單位本周曾對第4劑的必要性表達懷疑，認為還沒有任何數據支持這種做法。

丹麥目前感染人數約在2萬人。然國會已同意重新開放劇院、電影院、博物館、娛樂場所和植物園，允許觀眾人數有限的室內和室外體育活動。

丹麥疫苗接種率相當高，目前已經有高達8成民眾已接種兩劑疫苗，接受加強劑的民眾約為略超過半數。

第四種疫苗將於本周稍晚時提供給該國最脆弱的公民，衛生部門考慮向老年人，以及同住老年家庭的民眾提供第4劑接種機會。