2021年房市多頭走勢強勁，但代銷業並未呈現百花齊放，前十大代銷仍是老面孔，桂冠再次由海悅奪下，已連續13年蟬聯王座；亞軍則為新聯陽。2021年十大代銷總接案量超過5600億元，占北台灣新建案總推案量約五成，十家代銷業就囊括新建案市場半壁江山。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然2021年房市多頭走勢強勁，但代銷業並未呈現百花齊放，進入「十大代銷」排行榜清一色是老面孔，主要原因是建商期待的售價更高，再加上政府打房的干擾，小代銷更難承受風險，導致代銷業版圖大者恆大的趨勢更為顯著，同時也開啟了全國代銷大亂鬥模式。

統計資料顯示，2021年十大代銷桂冠再次由海悅奪下，已連續13年蟬聯王座；2021接案量承接建案數41個、案量高達1632億元，且比2020年成長2百餘億元，年增幅近18％，亞軍新聯陽去年北台灣接案量達1150億元，第三名的甲山林接案量約499億元，雖然甲山林去年案量驟減，但今年手上已有兩個6百億以上的建案，可望重返千億俱樂部。

何世昌分析，造成「北市代銷霸榜而桃竹代銷量縮」的原因，一來是近年台北市建案推案量大，給予北市代銷發展沃土；二來是北市代銷連年拓展疆土，紛紛把經營觸角伸到外縣市，就連偏鄉都不放過，如海悅連首度揮師湖口、信義進軍桃園、新高創殺到宜蘭頭城等；三是新竹房市因受到竹縣率先禁紅單、預售屋聯合稽查等打房政策衝擊，部份建商轉為自售，致使深耕當地的桃竹代銷商機流失，與北市代銷案量差距因此擴大，部份桃竹代銷因此轉至苗栗與中、南部接案。由於北部代銷為圖生存，大舉跨過濁水溪南下接案，而中南部代銷北攻接案勢頭雖稍弱，但卻方興未艾，全國北中南代銷大亂鬥時代已然來到。