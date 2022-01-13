數據中心、電動車及半導體設備訂單暢旺，貿聯-KY(3665)預估，今年第1季可望比去年同期好，公司亦樂觀看待半導體、電動車、資訊科技與數據傳輸等產品出貨成長，日系外資最新報告維持貿聯-KY「中立」評等，貿聯-KY今天盤中股價逆勢下跌。

各產品線出貨因年底消費採購需求支撐維持穩定，且數據中心去年12月線束拉貨比預期強勁，貿聯-KY去年12月合併營收達1.0355億美元，年增48.33%，(約新台幣28.79億元，年增44.13%)，首度站上1億美元，創下單月歷史新高，累計2021年第4季合併營收為2.9億美元(約新台幣80.71億元)，累計2021年合併營收為10.24億美元，年增34.03%(約新台幣286.83億元，年增27.03%)。

由於電動車及高速傳輸各項新興應用需求湧現，貿聯-KY表示，今年第1季可望比去年同期好，樂觀看待半導體、電動車、資訊科技與數據傳輸等區塊成長。

日系外資最新報告指出，貿聯-KY相信半導體、能源、數據中心和電動汽車將是公司長期成長驅動力，收購Leoni工業解決方案業務也將有助於公司鞏固在工業、IT、汽車和EA市場領先地位，擴大其全球業務範圍及業務地區，進而推動其長期獲利增長潛力，中長期來看，貿聯-KY目標是向高價值產品改進其產品結構，不過我們預期在未來幾季，貿聯-KY可能在未來幾季籌資及收購將增加更多花費，維持貿聯-KY「中立」評等，目標價277元。