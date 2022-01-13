2022年全國大專校院校長會議今(13)日在雲林科技大學舉行，教育部長潘文忠在專題報告時，暢談高教人才培育新思維，強調在數位科技方面將加大力道，未來致力讓大學科技課程普及化，並鏈結產業與在職進修等面向，目標2030年再增加8.3萬名資通訊人才。

潘文忠表示，要提升台灣國際競爭力，人才與教育力是基礎。細數我國人才在國際各項評比或排名，發現學生在數學、科學等表現佳，而除了國教扎根外，高教人才更是厚植國家未來的人力資本。

潘文忠提到，至於數位科技方面，像是108課綱中有強化學生科技與數位學習力，包含國小將電腦課融入、國中新增科技領域，更推動中小學數位學習，發展「班班有網路、生生用平板」，再從國民教育接軌高等教育。

潘文忠說，高等教育也將接軌未來養成數位科技人才，舉例如過去推動大學開設程式設計相關課程，至今修課人數已達總體學生的65％，並更將強化專業資通訊人才培育，包含鏈結產業、完善數位設備環境，近年也核准資通訊系所擴增名額，將來更盤點跨領域學習、在職進修等，預計2030年前增加全國8.3萬名資通訊人才。

潘文忠指出，大學發展還包含高教深耕、教學實踐研究，乃至特色領域研究中心、大學社會責任等發展，也透過產業鏈結打造專業人才，推國家重點領域研究學院，已通過5間半導體領域研究學院，未來將逐年增加其他人工智慧、智慧製造、循環經濟、金融等領域；也將推動區域產業人才及技術培育基地，今年起3年投入24億打造20座人才培育基地，優化技職實作環境。