新北市新店警分局7日舉行防搶演練，模擬歹徒持槍搶劫銀行後駕車逃逸。（新店警分局提供）

新北市新店警分局7日舉行防搶演練，模擬歹徒持槍搶劫銀行後駕車逃逸。（新店警分局提供）

防搶演練攔截圍捕 新店警啟用執勤最新利器

年關將近，為了防止歹徒覬覦大批金流，新北市新店警分局7日舉行防搶演練，模擬歹徒持槍搶劫銀行後駕車逃逸，而警方也隨即展開攔截圍捕，同時也使用「拋射式電擊器」，追捕過程相當逼真。

新店警分局表示，演練除了一如往年的逐層通報、攔截圍捕、車辨追蹤、攻堅壓制、解救人質之例行性演練環節以外，於防搶演練之逮捕嫌犯橋段加入「拋射式電擊器」應用。

在確保人質安全後，歹徒仍持刀頑抗，員警經多次要求棄械無果，且仍揮舞刀械有欲攻擊員警之意圖，壓制逮捕小組抓準時機使用「拋射式電擊器」成功制伏歹徒，並將之逮捕上銬。

新店警分局表示，拋射式電擊器有效射程約7公尺，能減少與對象正面衝突、搏鬥導致彼此傷亡危險，由於該裝備屬於新式裝備，藉防搶演練之機會使同仁能熟悉裝備操作方式，日後能大膽使用該裝備。提供員警於執勤時，除警棍、警槍外，第三種武力選擇。

演練為模仿真實情況，動員轄內市區派出所、偵查隊以及交通分隊，及請求鄰近文山一分局前來支援圍捕，過程與真實案發情境相仿，使員警能夠過演練更加熟悉重大刑案發生時應採取之相關作為。年節期間，不論銀行、民眾或大小公司行號，如有大筆現金存、提款之需求，可向新店分局申請護鈔服務，讓民眾安心過好年。