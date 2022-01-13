美國網站《Basketball Reference》近期公布NBA例行賽能奪下MVP最大機率人選，公鹿「字母哥」阿提托康波高居第一，金塊約基奇緊追在後，湖人詹姆斯無緣前五席。

BBR數據認為字母哥奪下MVP的機率有29.6%，場均28.4分、11.4籃板、6.0助攻，公鹿目前戰績26勝、17敗，東區排名第四。

約基奇拿下MVP機率20.6%，場均25.7分、14.1籃板、7.0助攻，金塊戰績20勝、19敗，排名西區第六。

杜蘭特的機率11.2%，場均29.8分、7.7籃板、5.8助攻，籃網戰績25勝、14敗，東區暫居第二，僅次於熱火之後。

史蒂芬柯瑞的機率7.9%，場均26.8分、5.5籃板、6.1助攻，勇士戰績30勝、10敗，剛從聯盟龍頭寶座跌落至西區第二。

戈貝爾機率7.8%，場均15.5分、15.1籃板、2.3阻攻，爵士戰績28勝、13敗，排名西區第三，僅次於太陽和勇士。

排名6-10的依序為太陽保羅（6.2%）、湖人詹姆斯（5.6%）、籃網哈登（4.6%）、公牛迪羅薩（3.4%）以及灰熊莫蘭特（3.1%）。