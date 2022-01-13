證交所統計，近年來投資人參與股市熱絡，2021年全年有交易人數550萬人，續創新紀錄，較過去約300萬人顯著增加，尤其20～30歲年輕族群最為熱烈，開戶人數近2年每年增加逾20萬人，占其總人口比重從5年前的25.2％，提升至44.4％，為國內股市注入新活水。

證交所表示，國人參與股市投資意願顯著提升，使最近2年總開戶數增加非常快速，2021年新增開戶達77萬人，比過往約20萬人顯著增加，總開戶數約總人口數半數、達1201萬人。