證交所統計，近年來投資人參與股市熱絡，2021年全年有交易人數550萬人，續創新紀錄，較過去約300萬人顯著增加，尤其20～30歲年輕族群最為熱烈，開戶人數近2年每年增加逾20萬人，占其總人口比重從5年前的25.2％，提升至44.4％，為國內股市注入新活水。
證交所表示，國人參與股市投資意願顯著提升，使最近2年總開戶數增加非常快速，2021年新增開戶達77萬人，比過往約20萬人顯著增加，總開戶數約總人口數半數、達1201萬人。
證交所統計，近年來投資人參與股市熱絡，2021年全年有交易人數550萬人，續創新紀錄，較過去約300萬人顯著增加，尤其20～30歲年輕族群最為熱烈，開戶人數近2年每年增加逾20萬人，占其總人口比重從5年前的25.2％，提升至44.4％，為國內股市注入新活水。
證交所表示，國人參與股市投資意願顯著提升，使最近2年總開戶數增加非常快速，2021年新增開戶達77萬人，比過往約20萬人顯著增加，總開戶數約總人口數半數、達1201萬人。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。