美國國會調查去年1月6日國會山莊暴亂事件的委員會，今天要求共和黨重量級聯邦眾議員麥卡錫作證，試圖了解麥卡錫在暴亂當天致電前總統川普的談話內容。

民主黨主導的1月6日襲擊事件調查特別委員會（House of Representatives Jan. 6 Select Committee）提出這項要求，可能會導致他們和麥卡錫（Kevin McCarthy）爆發衝突。

麥卡錫是眾院少數黨領袖，去年1月6日數以百計川粉闖入國會，迫使議員和副總統倉皇逃離之時，麥卡錫曾和川普通電話。

調查委員會表示，麥卡錫在國會山莊之亂前幾天，曾和川普的幕僚長梅多斯（Mark Meadows）聯繫。當時川普與幕僚正在籌劃行動，試圖阻止國會在2021年1月6日認證拜登勝選。

委員會主席湯普森（Bennie Thompson）在對麥卡錫的信中表示：「我們也必須了解，這位總統1月6日的計畫是怎麼整合的，以及他試圖阻撓選舉結果的其他方法。」

湯普森還在信中表示：「您已坦承在暴亂發生當時，曾直接和這位前總統通話。」

湯普森信中還說，委員會也在調查川普是否曾對麥卡錫暗示，對大眾與調查人員提及暴亂當天兩人對話時應該說些什麼。

麥卡錫今天表示，他不會配合眾院調查委員會的作證要求。

麥卡錫與川普2021年1月28日曾在佛州棕櫚灘見面。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110113