台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，國民黨慘遭「雙殺」，全黨陷入低迷。港媒評論指出，民進黨中執會12日通過《2022直轄市長選舉提名候選人徵召辦法》，現場中執會多位立委提出今年恐碰到的議題，希望行政院配合修法排開路障。由此動作可見，當國民黨正深陷檢討聲浪，民進黨已在拚2022的選戰，若國民黨不趕緊回神，將抵不過手握中央機器的民進黨大軍。

香港媒體《中評社》13日評論表示，國民黨目前仍沉浸在連吞敗仗的低迷中，反觀民進黨12日通過《2022直轄市長選舉提名候選人徵召辦法》，現場多位綠委提出今年可能碰到的議題，希望行政院能配合修法排開路障，例如工廠管理輔導法、酒駕議題與日本核食開放議題等，降低對民進黨執政扣分的機會，以利2022選戰。

評論指出，這項《2022直轄市長選舉提名候選人徵召辦法》其實只是個過程，因最終都將由總統蔡英文徵召，且民進黨內各派系都有代表在選舉對策委員會，包括副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌、桃園市市長鄭文燦、高雄市市長陳其邁、民進黨立法院黨團總召集人柯建銘、民進黨秘書長林錫耀、民進黨智庫副董事長洪耀福，更凸顯該辦法僅為「走過場」，本身意義並不大，且從該辦法內容來看不過是「喊話」性質。

評論分析，相較國民黨還在療傷，民進黨早就從裡到外，積極為2022縣市長大選掃除路障與布局；若國民黨中央在今年底選展仍疲軟無力，那無論國民黨籍縣市首長再多席，都抵不過握有黨中央龐大資源與選舉能量的民進黨，國民黨的選情也將堪憂。