台灣新冠肺炎本土疫情持續擴大、延燒，病毒從機場、防疫旅館一路燒到銀行，台北市副市長黃珊珊就在臉書表示，光是口罩戴好戴滿恐怕防堵不了Omicron，提醒民眾「養成隨時消毒雙手更為重要！」

黃珊珊今（12）早在臉書發文表示，目前已累計13位銀行員確診，看起來病毒一路從機場到銀行。黃珊珊認為，光是口罩戴好戴滿恐怕防堵不了Omicron，「接觸」才是最主要的傳染途徑，因此提醒民眾「養成隨時消毒雙手更為重要」。

黃珊珊說，這也是為何北市一直強調無接觸的重要性，指出物品的接觸、現金的交換都可能成為病毒的傳播鏈！黃珊珊指出，雖然口罩是很重要的防護措施，但不時會發現很多人將口罩脫掉再戴上，或是用手去調整口罩位置，而平時又會用手去摸其他東西，「這樣一個不留神的動作，都可能變成傳染途徑！」

黃珊珊強調，若消毒不確實，更容易讓病毒有機可趁，因此提醒民眾「戴口罩、勤洗手、常消毒，三個動作一個不可少！」