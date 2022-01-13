牙齒非常重要，人體透過咀嚼充分吸收養分，因此若有缺牙狀況，養分吸收與生活品質都會出問題，甚至還會增加失智風險，因此平時就要養成刷牙的好習慣，但到底要怎麼刷才正確呢？基隆尊悅牙醫診所近日在臉書粉專分享5個錯誤刷牙方式，指剛吃完飯其實不能馬上刷牙，容易磨掉琺瑯質。

1.吃完飯秒刷牙

剛吃完飯後，口腔環境偏酸性，琺瑯質會軟化，若是馬上就刷牙，容易磨掉琺瑯質。

2.沾溼刷頭牙膏好起泡

不少人刷牙前，有先將牙膏沾濕的習慣，但此舉會讓牙膏成分在清潔牙齒前，就隨著水分流失。

3.牙膏擠在牙刷表面

多數人刷牙前，都只是將牙膏擠到牙刷上，就開始進行刷洗的動作，但正確方式是擠完牙膏後，要先用食指輕輕壓下，讓牙膏嵌入刷毛，如此一來，放到嘴裡清潔時，每一顆牙都能沾到。

4.使用硬毛牙刷用力刷牙

有些人誤以為，用力刷牙才能清潔乾淨，但事實並非如此，使用硬刷毛用力刷牙，反而會容易磨損牙齒，長期下來牙齦萎縮。

5.刷完牙狂漱口

有些人不喜歡牙膏殘留口腔，因此會不斷漱口，但建議民眾刷完牙後，只須含10c.c.的水，在口中攪拌20秒吐掉即可，且30分鐘內不可喝水或吃東西，以免白刷牙。

另外，有些人有使用漱口水的習慣，甚至偏好「辣」一點的，漱起來比較有感覺，但《康健雜誌》指出，越辣越好其實是錯誤的觀念，漱口水的辣感其實主要來自酒精及薄荷成分，而漱口水的酒精大多是要幫助漱口水內的成份溶於其中，並不是為了清除口腔內的細菌，且過多酒精反而會對口腔黏膜造成刺激。