證交所董事長許璋瑤今（13）日在歲末新春記者會中指出，上市櫃公司到去（2021）年底止，總市值達62.1兆元（含上櫃5.8兆元），折合2.2兆美元，首度超越韓國，台灣資本市場日益壯大。

此外，許璋瑤也表示，上市公司連續二年獲利大幅成長，去年前三季稅後淨利3兆元，已超過2020年的2.3兆元，預估全年可望超過4兆元，再創歷史新高；此外，全體證券商獲利也首度超過千億元，達1054億元。

在上市情況也逐漸在恢復，去年共有30家公司申請上市，為2017年來新高，因審議程序因素，最後有18家新掛牌。