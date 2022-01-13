湖內警方於12日晚間9時許接獲總統府公共事務室轉報，有陳情人以電子郵件揚言要放火燒阿蓮區公所及阿蓮分駐所，還更稱已做好土製爆裂物。警方獲報後積極偵辦，認為19歲王姓男子涉有重嫌，循線將他帶回偵辦。

湖內警方接獲此轉報後，立即與高雄市刑大科偵隊組成專案小組偵辦，後循電子郵件等線索，並比對大數據資料庫分析釐清，於2小時內迅速將王嫌帶案偵辦。

警方調查，王嫌因為感情受挫，情緒失控，導致以電子郵件恐嚇、危害公務機關。全案詢問後依刑法恐嚇公眾罪函送橋頭地檢署偵辦。