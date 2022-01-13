農曆春節將至，台灣大哥大言目13日宣布展延2月部分帳單繳款期限，讓用戶有更充裕的繳費時間，避免因繳費不及而被催費或停話。

原帳單繳款截止日為2月11日與2月12日者，順延至2月14日，原帳單繳款截止日2月14日者，順延至2月16日，原帳單繳款截止日2月16日者，順延至2月17日。

台灣大提供多元便利的繳費方式，包括親臨myfone門市（免持帳單），以及透過行動客服APP、公司官網、手機直撥579、全國繳費網、Line Pay電信區等，另外也可到便利商店以多媒體機台補單或手機出示「超商繳款條碼」進行繳款。

台灣大也鼓勵用戶申辦e帳單，隨時線上查帳或繳費，並響應環保減碳，用戶只要在2月28日前申請並持續使用e帳單，就能參加抽獎，好禮總價值超過百萬元。

另外，台灣大myfone門市在春節期間將調整服務時間：

1月31日除夕，直營門市開店時間提前至11點30分，加盟門市開店時間不變，直營與加盟門市的打烊時間皆提前至下午4點30分。

初一到初三，部分直營/加盟門市休息，其餘直營門市則依店別分為中午12點至晚上8點30分，及11點30分至晚上8點兩個營業時間；加盟門市營業時間則為12點至晚上6點。初四全台門市恢復正常營業時間。