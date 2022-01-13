新北市中和警分局自元旦連續假日起，持續規畫取締酒後駕車大執法專案勤務。（中和警分局提供）

新北市中和警分局自元旦連續假日起，持續規畫取締酒後駕車大執法專案勤務。（中和警分局提供）

新北市中和警分局自元旦連續假日起，持續規畫取締酒後駕車大執法專案勤務，分析轄區酒後駕車易肇事路段以及酒吧、餐廳等經常聚餐飲宴場所，針對各種違規攔檢盤查，並設置臨檢站加強酒測攔檢，專案期間一共取締酒駕違規12件，其他交通違規共計50件。

另外，中和警擇定轄內飲宴場所，與業者及民眾合作，提供「宣導用呼氣酒精測試器」讓飲友親身測試，由員警說明於1小時內飲酒數量，酒精濃度消退情形，並建議飲友向親朋好友廣為宣導「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客叫車」等觀念，即便是在酒後隔日也不要輕易駕車上路，在場民眾均一致贊成警方宣導措施。

中和警分局呼籲，當酒精進入體內，駕駛人行車反應時間變長、協調性變差、專注力降低、視野縮小，進而產生肇事風險。為確保行車安全，「拒絕酒駕、喝一口也不行」、「宿醉駕駛萬萬不可」，大家一起努力經營一條安全回家的路。

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